Kralspor App Store ve Google Play'de...
Ensonhaber.com'un çatısı altında kurulan Kralspor, iPhone ve Android uygulaması ile günün en önemli spor haberlerini cebinize getiriyor.
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Futboldan, basketbola, tenisten motor sporlarına kadar en güncel haberler, Süper Lig maçlarının canlı anlatımı, Türkiye ve dünya liglerinden puan durumları, fikstürler ve canlı skorlar Kralspor kalitesiyle parmaklarınızın ucunda.
NASIL İNDİRİRİM?
İphone için; App Store search kısmına 'Kralspor' yazdıktan sonra çıkan applicationu telefonunuza indirin.
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Android için; Google Play search kısmına 'Kralspor' yazdıktan sonra çıkan applicationu telefonunza indirin.
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ÖNEMLİ GELİŞMELER ANINDA CEBİNİZDE
Ayrıca, 'Kralspor' uygulamasını indirdikten sonra bildirimleri açarak, Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli spor olaylarından anında haberdar olabilirsiniz.