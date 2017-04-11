Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Borussia Dortmund'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, takım otobüsünün yakınlarında patlama meydana geldiği ve oyuncuların güvenli bir bölgeye taşındığı belirtildi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Açıklamada, olayın ardından kriz masasının toplandığı ve bir kişinin yaralandığı da ifade edildi.

3 BÖLGEDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Alman emniyeti, takım otobüsüne yakın 3 bölgede patlama meydana geldiğini kaydetti.

YARALANAN KİŞİ İSPANYOL FUTBOLCU BARTRA

Ülke basınında yer alan haberlerde ise yaralanan kişinin Borussia Dortmund'un İspanyol futbolcusu Marc Bartra olduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Dortmund'dan "Oyuncular güvende. Statta herhangi bir tehlike bulunmuyor. Gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz." açıklaması yapıldıktan sonra, bu akşam oynanacak Borussia Dotmund-Monaco mücadelesinin ertelendiği açıklandı.

Patlama nedeniyle ertelenen Borussia Dortmund - Monaco karşılaşması yarın TSİ 19:45'te oynanacak.