9 kişilik Antalya Konya'dan 1 puan çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor evinde Antalyaspor'u konuk etti.
Tartışmalı pozisyonların damga vurdu maçta iki kırmızı kart çıktı. Önce 60. dakikada Chiko sonra 67. dakikada Charles'ın kırmızı kart görmesiyle Antalyaspor 9 kişi kaldı.
KONYASPOR PENALTI KAÇIRDI
Eksik kalan rakibi karşısında penaltı kazanan Konyaspor, 62. dakikada Vukovic ile öne geçme şansını kullanamadı.
Olaylı maç El Kabir ve Bajic'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Konyaspor 28, Antalyaspor ise 32 puana yükseldi.