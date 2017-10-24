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9 maçı kaybeden Baroni kovuldu

İtalya Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 9 maçı da kaybeden ve İtalya Ligi tarihine geçen Benevento, Marco Baroni ile yolları ayırdı.

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9 maçı kaybeden Baroni kovuldu

İtalya Ligi tarihinde ilk kez mücadele eden ancak ilk 9 maçını da kaybeden Benevento, geçen yıl takımı Seri B'de çalıştıran teknik direktör Marco Baroni ile yolları ayırdı.

9'DA 0 SONUNU GETİRDİ

İtalya Ligi tarihinde sezonun ilk 9 maçından da puansız ayrılan ilk ekip olan Benevento'da teknik direktörlüğe ise Roberto De Zerbi göreve getirildi. 

Daha önce Foggia'yı 2 sezon çalıştıran 38 yaşındaki De Zerbi, takımını Seri A'ya çok yaklaştırmış; ancak kılpayı bu başarıyı kaçırmıştı. De Zerbi'nin Seri A'daki tek tecrübesi geçen sezon Palermo'yu 3 ay çalıştırması olmuştu. Son olarak Fiorentina'ya Pazar günü oynanan maçta 3-0 yenilen Benevento, oynadığı 9 maçta kalesindeki 22 gole engel olamazken; rakip ağları sadece 3 kez havalandırabildi.

Bu arada Benevento, İtalya Ligi'nde Cagliari'nin ardından teknik direktörünü değiştiren ikinci takım oldu. İki ekip ise gelecek hafta lig maçında karşı karşıya gelecek.

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