91. Gazi Koşusu için geri sayım başladı

İstanbul'da 25 Haziran Pazar günü yapılacak koşu için 19 tayın kaydı yapıldı.

BİRİNCİLİK İKRAMİYESİ 500 BİN LİRA OLACAK

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 91 yıldır kesintisiz düzenlenen yarış, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de koşulacak. Çim pistte gerçekleşecek 2 bin 400 metre mesafeli koşunun birincilik ikramiyesi bir milyon 500 bin lira olacak.

TAYLARIN KAYITLARI YAPILDI

Türkiye'de doğmuş 3 yaşlı İngiliz taylarının hayatlarında bir kere koşabildiği Gazi Koşusu için 19 tayın kaydı yapıldı.

Koşu için kaydı yaptırılan taylar ve sahipleri şöyle: