Beşiktaş'tan FİFA'ya Talisca başvurusu

Lisansı yetişmediği için Konyaspor maçının kafilesinde yer almayan Anderson Talisca konusunda Beşiktaş harekete geçiyor.

"BENFİCA EVRAKLARI GÖNDERMEDİ"

Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetici Candaş Tolga Işık, Talisca'nın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Taraftarın rahat olmasını isteyen Işık; "Talisca’nın 30 Nisan’a kadar opsiyonu vardı bizde. Kullanacağımızı bildirmiştik. Ancak evrakları bir türlü göndermediler.

Bunun 3 sebebi olabilir; 1-) İyi bir teklif aldılar. 2-) Oyuncuyu geri almak istiyorlar, 3-) Ekstra para talepleri var.

Bizim anlaşmamız çok açık, net. Sözleşmemiz sağlam. Beşiktaş’tan onaysız bunların hiçbirini yapamazlar. FIFA’ya gidiyoruz evraklar için. Çok kısa sürede bu tip konularda karar veriyorlar" dedi.

"1 GÜNDE ALIRIZ LİSANSINI"

Konu hakkında bir başka açıklama da hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından geldi. Mahmutyazıcıoğlu; "Galiba Benfica’ya teklif var. Kriz çıkartarak bizi orta noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ama çok ağır bir sözleşme yaptık. FIFA’ya başvurup bir kaç gün içinde alırız lisansı. Satacaklarsa önümüzdeki sezon sonunda satarlar. Her şey bizim insiyatifimizde” dedi.

TALİSCA ZAM BEKLİYOR

Benfica’nın geri çağırdığı Talisca, instagram hesabından, "Ne kadar büyük olursa olsun, üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yoktur" yazılı paylaşımda bulunmuştu.

Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen Sambacı, kulüpler arasındaki sorunun çözülmesini bekliyor, 13 Ağustos’taki Antalya maçında sahada olmayı hedefliyor.

Geride bıraktığımız sezon 1.5 milyon Euro yıllık ücret alan Anderson Talisca, yönetimden daha önce 2.5 milyon Euro talep etmişti.

Başkan Fikret Orman ise Brezilyalı futbolcuyu 2 milyon Euro’ya ikna etti. Talisca’ya henüz zam yapılmadığı öğrenilirken, ücreti mutlaka artırılacak.