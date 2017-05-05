97'lik kaplumbağa Tuki derbi tahminini yaptı

Darıca’da bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı'nın sevimli üyelerinden olan 97 yaşındaki Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde tahminde bulundu.

YİNE FENERBAHÇE KAZANIR DEDİ

23 Nisan 2017 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucunu yaptığı tahmin ile doğru bilen Tuki şimdi de Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için tahminde bulundu.

İki takımın da bayraklarının olduğu kutuların önünde uzun süre bekleyen Tuki, maç berabere mi bitecek acaba düşüncelerinin akıllardan geçtiği sırada tercihini yine Fenerbahçe’den yana kullandı.