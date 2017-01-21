Bandırmaspor Çek oyuncu Droppa'yla anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Çekya'nın Tom Tomsk takımından 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Droppa'yı renklerine bağladı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Elmastaş, kulüp binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 28 yaşındaki futbolcu ile ön sözleşme yaptıklarını ve pazartesi günü de 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Transferin takıma hayırlı olmasını dileyen Elmastaş, "Çekya Milli Takımı'nda defalarca oynamış, Lukas Droppa gibi bir oyuncuyu kadromuza katmanın gururunu yaşıyoruz. Transferin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.