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A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'da

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları için İtalya'ya gitti.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı İtalya'da

Hazırlıklarına 17 Temmuz'da İstanbul'da başlayan Milli Takım, Atatürk  Havalimanı'ndan Milano'ya hareket etti. Buradan da kara yoluyla Bormio kentine  gidecek ay-yıldızlı ekip, 5 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'a dönecek.
 
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki Milli Takım, Bormio'da 3 Ağustos  Perşembe günü İsviçre ile bir hazırlık müsabakası oynayacak. Milli Takım, 14  günlük kampın ardından İstanbul'a gelecek ve 10 Ağustos Perşembe günü bir kez  daha İtalya'ya giderek hazırlık turnuvasına katılacak. Milliler, bu turnuvada  İtalya, Finlandiya ve Nijerya ile karşılaşacak.
 
A Milli Takım, İtalya'daki turnuvanın ardından Çekya'ya giderek, 16  Ağustos Çarşamba günü bu ülke milli takımı ile hazırlık müsabakası yapacak. Bu  maçın hemen sonrası İstanbul'a dönecek milliler, 18 Ağustos'ta özel turnuva için  İsrail'e geçecek.
 
İsrail'den 21 Ağustos'ta dönecek A Milli Takım, son hazırlık maçlarını  İstanbul'da 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna, 26 Ağustos Cumartesi günü de  Karadağ ile yapacak.

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