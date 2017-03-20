A Milli Futbol Takımı Antalya'da top başı yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile yapacağı maç için Antalya'da kampa girdi. Kamp yaptıkları otelin sahasına ilk antrenman için gelen futbolcular fıskiye sürpriziyle karşılaştı. Futbolcular, sahaya giriş kapısının yakınındaki fıskiyeden ıslanmamak için zor anlar yaşadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise sahaya girdikten sonra fıskiyeden suyun kendisine doğru geldiğini fark edip koşmasına rağmen ıslanmaktan kurtulamadı.

Terim yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Antrenmanın ilk dakikalarından Terim ile Arda Turan saha kenarında kısa süre görüştü. Ay yıldızlıların neşeli olduğu gözlendiği antrenmanda Arda ve Selçuk'un da aralarında yer aldığı yakın zamanda maç oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise top kapma ve pas çalışmasının ardından küçük sahada maç yaptı. Maçı, yenilenme çalışmasını tamamlayan futbolcular da saha kenarından izledi.

Küçük sahada maçı izleyen Terim, oyunu durdurarak futbolcularına, "Kendinizi alıştırın topun olduğu yere doğru yavaş yavaş hareketlenin aynı yerde kalmayın devam edin, gelmeden düşünün bunlar önemlidir" şeklinde uyarı yaptı. Kayserispor'dan Güray Vural ile Deniz Türüç A Milli Takım'da ilk defa kampa katılan futbolcular oldu.

























