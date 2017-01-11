A Milli Futbol Takımı Moldova ile karşılaşacak

A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası hazrılıklarına Moldova maçı ile devam edecek.

İLK KEZ ESKİŞEHİR'DE OYNAYACAĞIZ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir Stadyumu'nda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati, ilerleyen günlerde açıklanacak.

Moldova karşılaşması ile milli takım, tarihinde ilk kez Eskişehir'de bir maç oynayacak.

8 MAÇIN 6'SINI KAZANDIK

A Milli Takım, daha önce Moldova ile yaptığı 8 maçın 6'sından galibiyetle ayrılırken, 2'sinde ise berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 18 gol kaydederken, kalesinde 2 gol gördü.