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A Milli Takım'da Lucescu'nun yardımcıları belli oldu
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcıları belli oldu.
04.08.2017 - 23:02
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Rumen Teknik adamın yardımcıları Levent Şahin ile Tayfur Havutçu oldu.
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