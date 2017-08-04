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A Milli Takım'da Lucescu'nun yardımcıları belli oldu

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcıları belli oldu.

A Milli Takım'da Lucescu'nun yardımcıları belli oldu
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Rumen Teknik adamın yardımcıları Levent Şahin ile Tayfur Havutçu oldu.

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