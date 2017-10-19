A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Bastetbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın eleme grubunda 24 Kasım Cuma günü Letonya'yı konuk edeceği, 26 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacağı müsabakaların 24 kişilik aday kadrosu duyurulurken, NBA'de forma giyen Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın listede yer almaması dikkati çekti.

24 KİŞİLİK KADRO BELLİ

B Grubu'nda İsveç, Letonya ve Ukrayna ile mücadele edecek milli takımda başantrenör Ufuk Sarıca tarafından ilk iki maçın aday kadrosuna davet edilen isimler şöyle: Doğuş Balbay, Birkan Batuk (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Japan), Furkan Aldemir, Okben Ulubay, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Sinan Güler, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Egehan Arna (Fenerbahçe Doğuş), Mehmet Yağmur, Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Semih Erden (Hacettepe Üniversitesi), Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, Akif Egemen Güven (Pınar Karşıyaka), Metecan Birsen (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Yiğit Arslan (TOFAŞ).