A Milli Takım'ın Kosova maçı taktiği belli oldu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Milli Takım'ın son iki idmanında taktik çalışmalara ağırlık verirken, oyuncularından yüksek tempo isteyerek, "Hızlı düşünüp, hızlı oynayın" uyarısında bulundu. Tecrübeli hoca, ayrıca bol bol şut çekmeleri ve ara paslarla rakip ceza sahasına sarkmaları gerektiğini belirtti.
ŞUT ÇALIŞMASINA KATILDI
Terim'in bu sözleri sonrası antrenmanda Oğuzhan Özyakup ve Emre Çolak'ın, Burak Yılmaz'ın koşu yollarına ara pasları bırakarak, etkin ataklar geliştirmeye çalıştıkları görüldü. Tecrübeli teknik adam, futbolcularını motive etmek için şut çalışmalarına da katıldı.
MUHTEMEL 11
İşte A Milli Takım'ın Kosova karşısına çıkacağı muhtemel ilk 11 şu şekilde:
Volkan Babacan
Gökhan
Mehmet Topal
Çağlar
Hasan Ali
Selçuk
Oğuzhan
Emre Mor
Emre Çolak
Volkan Şen
Burak Yılmaz