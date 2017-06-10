A Milli Takım'ın Kosova maçı taktiği belli oldu

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Milli Takım'ın son iki idmanında taktik çalışmalara ağırlık verirken, oyuncularından yüksek tempo isteyerek, "Hızlı düşünüp, hızlı oynayın" uyarısında bulundu. Tecrübeli hoca, ayrıca bol bol şut çekmeleri ve ara paslarla rakip ceza sahasına sarkmaları gerektiğini belirtti.

ŞUT ÇALIŞMASINA KATILDI

Terim'in bu sözleri sonrası antrenmanda Oğuzhan Özyakup ve Emre Çolak'ın, Burak Yılmaz'ın koşu yollarına ara pasları bırakarak, etkin ataklar geliştirmeye çalıştıkları görüldü. Tecrübeli teknik adam, futbolcularını motive etmek için şut çalışmalarına da katıldı.

MUHTEMEL 11

İşte A Milli Takım'ın Kosova karşısına çıkacağı muhtemel ilk 11 şu şekilde:

Volkan Babacan

Gökhan

Mehmet Topal

Çağlar

Hasan Ali

Selçuk

Oğuzhan

Emre Mor

Emre Çolak

Volkan Şen

Burak Yılmaz