A Milli Takım'ın yeni kaptanı Mehmet Topal

TFF ve teknik ekibin ortak aldığı karar ile tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın A Milli Takımın yeni kaptanı olacağı belirtildi.

YENİ KAPTAN MEHMET TOPAL

Arda Turan'ın , Spor Yazarı Bilal Meşe ile yaşadığı olayın ardından A Milli Takımı'ndan çıkarılması ile ortaya çıkan kaptan boşluğu, ikinci kaptan olarak görev yapan Mehmet Topal'ın kaptanlığa geçmesi ile doldurulması kararlaştırıldı.

Saha içi ve dışı hareketleri ile beğeni toplayan tecrübeli ismin Kosova maçından itibaren sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor.

SELÇUK VE GÖKHAN 2. KAPTAN OLACAK

A Milli Takımın diğer tecrübeli isimleri olan Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de takımın 2. kaptanları olacaklar.