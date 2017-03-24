A Milliler Cenk'in golleriyle Finlandiya'yı devirdi

A Milli Takımımız 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında Antalya'da Finlandiya'yı ağırladı.
GOLLERİMİZ ERKEN GELDİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan A Milli Takımımız maçın 9. dakikasında sezonun formda isimlerinden Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra yeniden sahneye çıkan Cenk Tosun, kornerden gelen topu güzel bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi.
İlk yarıda oyunun hakimi olan millilerimiz ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapattı.
İKİNCİ YARIDA SKORU KORUDUK
2-0'ın avantajıyla devreye giden Millilerimiz ikinci yarıda biraz baskı yemesine rağmen Finlandiya'ya gol fırsatı vermedi ve maçı 2-0 kazanmayı bildi.
PUANIMIZI 8 YAPTIK
A Milli Takımımız 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında Finlandiya'yı 2-0 yenerek puanını 8 yaptı. Finlandiya ise 1 puanda kaldı.
MİLLİ TAKIMIMIZIN KALAN MAÇLARI
Kosova-Türkiye
Ukrayna-Türkiye
Türkiye-Hırvatistan
Türkiye-İzlanda
Finlandiya-Türkiye