Aaron Lennon akıl hastanesine yatırıldı

İngiltere’nin yetiştirdiği en yetenekli kanat oyuncularından biri olan Aaron Lennon, hem kariyerinde hem de özel hayatında büyük bir düşüş yaşıyor.

STRES KAYNAKLI AKIL HASTALIĞI

Şubat ayından bu yana takımının formasını giyemeyen Lennon, polisle yaşadığı tartışma sonrası zor günler geçiriyor.

Ruh Sağlığı Yasası gereği hastaneye yatırılan Aaron Lennon, ‘Stres kaynaklı akıl hastalığı’ tedavisi görüyor. Olay Aaron Lennon’ın M602 otoyolunda polis tam 20 dakika direnmesinin ardından gerçekleşti. Polis zor kullanarak İngiliz yıldızı gözaltına aldı.

Alkollü olduğu için polise direnen Lennon, hakim tarafından ‘Stres kaynaklı akıl hastalığı’ tedavisi almak üzere ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatmasına karar verdi. Bir partiden çıktığı belirlenen Aaron Lennon’ın alkol dışında uyuşturucu da kullandığı belirlendi.

ŞUBATTAN BERİ OYNAMIYOR

Everton’a 2015 yılında 4 milyon pound’a transfer olan Aaron Lennon, form düşüklüğü nedeniyle şubat ayından bu yana takımdaki yerini alamıyordu.

İngiltere Milli Takım formasını da 21 kez giymiş olan Aaron Lennon, daha önce de özel hayatında yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.

Geçen yıl mayıs ayında aşırı hızdan dolayı 660 pound para cezasına çarptırılan Aaron Lennon, mahkemeye de gitmeyerek cezasının katlanmasına neden olmuştu. Lennon, belgelerin eski adresine gittiğini, bu nedenle mahkemeye çıkacağından haberi olmadığını savunmuştu.