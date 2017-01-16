Aatıf Chahechouhe taraftarlarla kapıştı

Fenerbahçe'nin, 2-2 berabere kaldığı Adanaspor maçında Aatıf Chahechoue taraftarlarla tartıştı.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın ilk 11'de görev verdiği Aatıf, beklenen performansı gösteremeyince 64. dakikada kenara alındı ve yerine Salih Uçan girdi.

TARAFTARLARLA KAPIŞTI

Aatıf saha kenarına yürüdüğü sırada bir grup Fenerbahçe taraftarı kendisini ıslıklarla protesto etmeye başladı.

Taraftarların bu tepkisi Aatıf'ı sinirlendirdi ve Faslı futbolcu tribünlere alkışla karşılık verdi.

Aatıf sahayı terk ettikten sonra bazı taraftarlarla diyaloğa girdi. Yıldız futbolcu kulübeye oturduktan sonra takım arkadaşlarına dert yandı.

Fenerbahçe yönetimi Aatıf'ı Mehmet Ekici'ye karşılık Trabzonspor'a takas vermek istemiş ancak Faslı futbolcu kabul etmemişti. Bu sebeple bir süre kadro dışı kalan Aatıf daha sonra takıma geri dönmüştü.

AATIF GİTMEK İSTEMİYOR

Bu arada teknik direktör Advocaat maç öncesi Aatıf ile ilgili soru üzerine, "Aatıf gitmek istemedi, onu suçlayamayız, bu onun en doğal hakkı. Antrenmanlarda etkileyici olduğu için ona bu şansı verdim” dedi.