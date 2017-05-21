Aatıf'tan transfer açıklaması

Sivasspor başta olmak üzere ismi pek çok kulüple anılan Aatif’ın gitmeye niyeti yok.

SONUNDA KADAR BURADAYIM

Yakın çevresine konuşan Faslı futbolcu, “Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorisi biziz. Sonuna kadar buradayım. Bu forma için mücadele edeceğim” dedi.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Süper Lig’de yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.