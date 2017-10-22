ABD'de Hamilton yine ilk sırada çıkacak

Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları sona erdi.

HAMİLTON YİNE İLK SIRADA ÇIKACAK

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan ve bu sezon pilotlar klasmanında liderliğini sürdüren Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 1.33.108'lik derecesiyle yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. 32 yaşındaki Hamilton, bu sezon 11 ve kariyerinin 72. pole pozisyonunu kazandı.

Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi veren Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel 1.33.347'lik zamanlamasıyla ikinci, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise 1.33.568 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Yarın TSİ 22.00'de başlayacak ABD Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.33.108

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.33.347

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.33.568

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.33.577

5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.33.577

6. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.33.658

7. Estaban Ocon (Force India) 1.34.647

8. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1.34.852

9. Fernando Alonso (McLaren) 1.35.007

10. Sergio Perez (Force India) 1.35.148