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Abdoulaye Ba Alanyaspor'dan ayrıldı

Sezon başında Porto'nun Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Abdoulaye Ba, Portekiz ekibine geri döndüğünü açıkladı.

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Abdoulaye Ba Alanyaspor'dan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'e yeni katılan ekiplerden  Aytemiz Alanyaspor'da teknik adam Hüseyin Kalpar'ın ardından bir ayrılık yaşandı.

FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

Portekiz Ligi ekibi Porto'nun sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Abdoulaye Ba, kulübüne geri döndüğünü açıkladı. Stoper oyuncusu bundan 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giymişti. 

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran 26 yaşındaki oyuncu, "Bugün benim için üzücü bir gün. Çünkü artık Alanyaspor oyuncusu değilim. Sadece 5 ay kaldığım Alanya'da harika deneyimler elde ettim. Buradaki insanlar ve beni destekleyen taraftarlar her zaman kalbimde olacak. Belki bir gün tekrar buluşuruz. Taraftarlarım, takım arkadaşlarım, teknik direktörüm ve tüm kulüp çalışanlarını kalbimde benimle beraber götürüyorum. 5 ay boyunca Alanyaspor'un bir parçası olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. 

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