Abdullah Avcı: Beşiktaş bütün gücünü Avrupa'ya versin

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna sonuna kadar devam etmesini istediklerini söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş, Yunan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale kaldığı günde kulübünüzün resmi Twitter hesabından 'Çeyrek finalistimiz Beşiktaş'ı kutlar, tüm güçlerini Avrupa kupalarına vermelerini dileriz.' tweeti atıldı. Siz de aynı görüşü paylaşıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

BEŞİKTAŞ BÜTÜN GÜCÜNÜ AVRUPA'YA VERSİN

"Bütün gücünü Avrupa kupalarına versin, (gülerek) aynı görüşü paylaşıyoruz, tabii ki paylaşacağız. Çok güzel bir şey, aslında bu çok birleştirici bir tweet. Kulüp olarak her şeye böyle yaklaşan bir yapımız var. Bu bir oyun, bu da oyunun güzellikleri. İnsanlara bu şekilde sunmamız lazım. 29. haftada Beşiktaş ile oynayacağımız maçı bir görelim. Bu bantta oraya kadar gidelim, o maçtan sonra bir şeyleri konuşmak daha doğru olacak. Her maç ilk dört için kolay değil. Onun için Beşiktaş bütün gücünü Avrupa kupalarına vermeyi sürdürsün. Kim kazanırsa onu tebrik edeceğiz. Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunu tebrik ettik. Şampiyon oluruz, olmayız ama bulunduğumuz yerin saygısını çok iyi görüyoruz. Bu, şampiyonluk kadar değerli. Bu güzel oyunu dahada güzelleştirmeye çalışıyoruz."