Abdullah Avcı: Beşiktaş liderliği hak ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 19 dakikada bulduğu 3 golle 3-1 mağlup etti ve Siyah-Beyazlılar'la olan puan farkını 4'e indirdi.

Başakşehir'İn gollerini Cengiz Ünder (7' ve 19') ve Adebayor (12') kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü Demba Ba attı.

Maçtan sonra açıklamalar yapan Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı şunları söyledi:

LİDERLİĞİ HAK EDİYORLAR

"29. haftada kupa ve ligde devam ediyorsak, güzel bir fotoğraf var. Karşılığı ne olursa olsun keyifli bir sezon yaşıyoruz. İyi futbol oynayan iki takım güzel maç izlettirdi. Beşiktaş bulunduğu yeri hak ediyor. UEFA'da yarı final oynayabilirlerdi. Rakip bizden daha fazla topa sahip oldu ama net pozisyonlar vermedik. Bekir 3 aydır yoktu, Holmen uzun zamandır yoktu. Oyun kalitesi her zaman kazanır. Beşiktaş geniş alanda oynuyor, baskılı ile başladık ve bu baskıyı yönlendirdik."