Abdullah Avcı: Bu sonuç bize yakışmadı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 4-0 mağlup oldu. Maç sonunda Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BU SONUÇ YAKIŞMADI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan önce çalıştıklarını sahaya yansıtamadıklarını belirterek, “Belki atacağımız bir gol geri dönmemizi sağlayacaktı. Baktığımızda bu sonuç yakışmadı” dedi.

BAŞARAMADIK

Kasımpaşa'yı tebrik ederek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, “Rakibin bize karşı bekleyerek oynayacağını biliyorduk. Onların blokları arasında çok fazla boşluklar vardı. Bunları doğru kullanmalıydık. Yediğimiz 3. gole kadar bütün opsiyonları denedik, oyunun içinde olduk. 3. bölgede çalıştıklarımızı yaptık. Ama az şut, doğru orta yapamama, dönene topları kullanamamak, oyun içindeki eksiklerimiz oldu. Belki atacağımız bir gol geri dönmemizi sağlayacaktı ama bunu da yapamadık. Rakibimiz gelişen bir takım. Baktığımızda sonuç şu anlamda yakışmadı. Ama bu oyun içinde böyle senaryolar çıkıyor. Bu olayı bugün kapatıp gelecek haftaya bakacağız” diye konuştu.