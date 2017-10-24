Abdullah Avcı: Galibiyeti kaçırdık

Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı sebebiyle teşekkür eden Avcı, "Oyun hep elimizin altındaydı, topa sahip olduk ve opsiyonları kullandık. Gol de harika bir dakikada geldi ama büyük takımlara karşı bir tane duran top oyunu çözebiliyor. Böyle bir atmosferde kaliteli bir takıma karşı oyun gücünü gösterebilmek önemliydi. Bugün üzüntülüyüz, galibiyeti kaçırdık. Beşiktaş'a net pozisyon vermedik. Kazanmak istiyorduk, kazanmak için gelmiştik ancak maç berabere bitti. Oyun gücümüzü burada nasıl gösterdiysek, diğer takımlara karşı da aynı şekilde göstermemiz lazım. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"DAHA 9'UNCU HAFTA, LÜTFEN SENARYOLAR KURMAYALIM"

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadıkları maçta bugün sahaya çıkan 7 oyuncusunu oynatmaması hakkında konuşan Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Rotasyonlar yapıldığında eleştiriler olabiliyor. Karabük maçında da rotasyon yapmıştım ama o zaman hiç ses çıkmadı. Biz 22-23 eş değerde oyuncu grubuna sahip bir takımız. Haftanın bazı günleri testler yapıyoruz, sakatlanma sınırında olanlar olabiliyor. Edin Visca serumlu, Emre sakat, Mahmut'un spazmı vardı. Biz bir plan yaptık ve Hoffenheim karşısında bu doğrultuda sahaya çıktık. Üç senedir yakaladığımız ivme var, bunu içinde kalmak önemli. Bugün kaybetseydik, hiçbir şey olmazdı, Beşiktaş 1 puan önümüze geçerdi. Daha 9'uncu hafta lütfen senaryolar kurmayalım. Ben ve ekibim detaylı hazırlanıyoruz. Rakibe karşı analizler üzerinden çalışıyoruz, savunmamız aynıydı. Orada da rotasyon yapabilirdim. Biz bir sonraki değil, her zaman önümüzdeki maçı düşünürüz. Bugün oynayanlar, sonradan girenler milli takım oyuncuları. Gökhan İnler, Beşiktaş'ta oynamıyor diye eleştiriliyordu, biz bugün rotasyon oyuncusu diyoruz."

Abdullah Avcı Beşiktaş maçını değerlendirdi VİDEO





"HARİKA BİR OYUN ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VARDI"

Beşiktaş karşısında üstün bir oyun sergilediklerini dile getiren Avcı, "Ligin en geniş alanda oynayan, bireysel oyuncu zenginliğine sahip, en fazla orta yapan ve kafa şutu atan takımı ile karşılaştık. Topa daha fazla sahip olmak istedik. Beşiktaş'ın önde kalan oyuncularını geriye koşturabilmek ve Pepe tarafına baskı yapıp, Quaresma'nın tarafını daraltmak istedik. Düşen topların çoğunu aldık. Bloklar arası mesafelerin geniş olduğu yere Mossoro ve Adebayor'u sokmaya çalıştık. Kenar ortalardan 3 tane vurdurduk, 1'i gol oldu. Harika bir oyun üstünlüğümüz vardı" diye konuştu.