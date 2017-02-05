Abdullah Avcı: Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Galatasaray’ı konuk eden Medipol Başakşehir, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında kupada yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, “Bugün seyircimize teşekkür ederim. 10 binin üzerinde taraftar vardı ve umarım önümüzdeki maçlarda da bu durum devam eder. Bugün merkeze baskı yaparak pozisyon üretmek istedik. 2. golü de böyle bulduk. Bugün ligde oynayan 6 isim kadroda yoktu. Ama bu rotasyon değil. 19 maç sağlıklı giden bir oyuncu grubunun yanında, diğer isimlerin de forma giymesi gerekiyordu. Oyunda 3. ve 4. golü bulabilecek fırsatlar bulduk. Çabuk top kayıpları yaptık, biraz baskı yedik ancak Galatasaray boşluk bulamadı. Oyuncularım, son 10 dakika dışında oyuna hakim oldu. Galatasaray, oyunun genelinde topla daha fazla oynayan ekip olarak görünse bile, daha efektif oynayan bizdik. Şu an itibariyle son 8’e kaldık. 2 gün izin yapıp çalışmalara başlayacaklar. Kupa bizim hedeflerimizden birisiydi ve oyuncularımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"HERKES HATA YAPIYOR"

Maçta yaşanan hakem hatalarının herkesin başına gelen hatalar olduğunu da ifade eden Avcı, “Oyun kalitesi neydi ve neler yapıldı bunları konuşmak gerekiyor. Hakem hatalarını biz de yaşıyoruz, başkaları da yaşıyor. 18 takım içinde artıları ve eksileri tartsak, hemen hemen dengede olur. Ben bunları konuşmak istemiyorum çünkü olay farklı noktalara gidiyor. Futbol hatalar oyunudur. Ama oyunun genelinde Başakşehir nasıl oynamış, neler yapmış, bunlara bakmak gerekiyor. Oyuncu da hata yapıyor, ben de yapıyorum, hakem de yapıyor” diyerek sözlerini noktaladı.