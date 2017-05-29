Abdullah Avcı imalı bir şekilde Beşiktaş'ı tebrik etti

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından beIN Sports ve NTV Spor canlı yayınına katıldı.

"BİZİ YENEMEMİŞ BİR TAKIM.."

Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili konuşan teknik adam, "Bizi yenememiş bir takım şampiyon oldu, bu da bizim için bardağın dolu tarafı oldu" dedi.

Avcı, "Tespit ettiğimiz oyuncular var. Genç ve tecrübeli oyuncular. Yarışırken her ikisini de kullanmak önemli. Önümüzdeki senenin de planını yapmış vaziyetteyiz. Oyuncu kalitesini, oyun kalitesi ile birlikte arttırarak yola devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.