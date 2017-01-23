Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Abdullah Avcı, ''Kazanmak için her yol mübah değildir'' diyerek sarı-lacivertli takıma gönderme yaptı.

İşte Avcı'nın sözleri:

KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAH DEĞİL

"Maç öncesi planlarımız vardı, düşüncelerimiz vardı ama tutmadı. Oyun şöyle başladı... 1 haftadır futbolda yaratılan iklim sonrası, Fenerbahçe için bu maç kader maçı gibi gösterildi. 35 dakika bir kaos oyunu oynandı. Fauller çok oldu. Kazanmak için her yol mübah değildir, malesef kendi içimizde bunları yaşıyoruz. Sonunda da sadece Türkiye'de başarılı oluyoruz. Avrupa'da bu tür oyunlar başarı getirmiyor. Top 52 dakika oyunda kaldı. Fenerbahçe 23, biz 18 faul yapmışız. Topu yere indirdik, Mossoro baskıda değil yerde aldı topu. Rakip sahada oynadık sonrasında. Rakip 8 şut atmış, biz 7 atmışız. Oyun kalitesi düşüktü. İklim ne yazık ki buna müsaade etmiyor. 16 hafta kala Fenerbahçe için final havasına sokuldu bu maç. Böyle gelişemiyoruz, başarılı olamıyoruz. Baskının, agresifliğin, sertliğin olduğu, oyunun olmadığı bir maç oldu. Gelenlere bu maçtan ötürü özür diliyorum.''





BU MAÇTAN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUM

''Biz bir yerde mağlup olabilirdik. Fenerbahçe, 7 puan gerimizdeydi, 4 puana düştü. Fenerbahçe bizi ciddiye aldı, maçın sonlarında vakit geçirdiler. Yolumuza gelecek hafta Bursaspor maçında devam edeceğiz. Caiçara girer girmez etkili oldu. Cengiz'i ortaya alıp önünü açtık. Doğru zamanda doğru yerlere oynuyor. Performansı önümüzdeki hafta daha iyi olacak diye düşünüyoruz."







