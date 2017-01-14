Abdullah Avcı: Leicester gibi olmayacağız

Spor Toto Süper Lig'in başarılı takımlarından ve tarihindeki en iyi sezonu geçiren Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, başarı hikayeleri ve Leicester City gibi takımlarla kıyaslanmaları hakkında konuştu.

Fitbol Dergisi'nden Didem Dilmen ve Can Durukan'ın sorularını yanıtlayan Avcı Leicester City ve Türkiye'de geçmişte 3 büyükler haricinde başarılı olmuş başka takımlara benzetilmelerinin gerçekçi olmadığını vurguladı.

BU ÇALIŞMANIN KARŞILIĞIDIR

Kısa, orta ve uzun vadede farklı planları olan bir takım olduklarını ve uzun vadede sürekli yarışan bir kulüp olmayı amaçladıklarını belirten deneyimli teknik adam, ''Başakşehir'in iki senedir elde ettiği lig dördüncülüğü çok değerlidir. Bir Anadolu şampiyonu gibidir. Birinde 2 Türkiye Ligi şampiyonu arkamızda bıraktık, diğerinde 3 şampiyonu...Bu çalışmanın karşılığıdır. Kupa almak her şey değildir. Kupa alıp iflas edeceksen bunun hiçbir anlamı yoktur. İstikrarlı bir şekilde ligin tepesinde dolaşan, ilk 4'ün içinde kalan, akademisini kurmuş aynı zamanda sosyal organizasyonu gerçekleştirmiş bir kulüp hedefliyoruz.'' diye konuştu.

Deneyimli teknik adam Başakşehir'e geldiklerinde hiç seyircilerinin olmadığını şu anda 3500-4000 civarında taraftarlarının olduğunu bu desteğin de kulübün başarısıyla doğrultulu olduğunu belirtti.

ADIM ADIM HEDEFE YÜRÜYORUZ

Oyuncularının hem egolarını hem de algı seviyelerini yönetmesi gerektiğini ve hedeflerine adım adım ilerlediklerini vurgulayan Avcı, ''Leicester örneğiyle yola çıkmadık. Ligin tepesindeyiz. Bu bizi nereye götürecek göreceğiz. Hafta hafta bakıyoruz. Şu anda kısa vadeden orta vadeye geçiyoruz, akademiyi oluşturacağız. Bu ekimin karşılığı çabuk dönmüyor.Türkiye'de şunu soracaklar; '' İki senedir dördüncü oluyorsun, ne zaman şampiyon olacaksın?'' Bu böyle kolay olabilecek bir şey değildir. Bunu adım adım gerçekleştirmek daha doğru ve mantıklıdır.'' şeklinde sözlerine devam etti.

Sözlerine kendi futbol kariyerinden bahseden başarılı teknik adam kendisinin değişik bir tarza sahip olduğunu belirterek bir futbolcu kimliğinin olmadığını, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın kapısından döndüğünü ifade etti.

ULUSLARARASI SEVİYEYİ GÖRDÜM

11 sene boyunca 1. Lig ve 2. Lig'de oynamasına rağmen antrenörlük hayatında kimsenin yaşamadığı birçok şeyi yaşadığını ifade eden Avcı, ''Türkiye Ulusal Genç Takımı'yla Avrupa Şampiyonluğu, dünya dördüncülüğü yaşadım. Hem uluslararası seviyeyi görme hem de futbolcu neslinin gelişimine tanıklık etme şansına sahip oldum; 80 doğumlulardan 97 doğumlulara kadar... Mesela bizde Cengiz Ünder veya Hollanda'ya giden Enes Ünal gibi oyuncu havuzuna sahip olmam , Türkiye Ligi'nde en fazla yerli oyuncu kullanan takımı yaratmamı sağladı.'' diye sözlerini tamamladı.