Abdullah Avcı: Pazartesi gününe kadar lideriz

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

BEDELİNİ AĞIR ÖDÜYORDUK

İlk yarıda iyi bir performans ortaya koyamakdıklarına değinen Abdullah Avcı "Zaman daraldıkça oyunlarda bir takım dalgalanmalar oluyor. Oyundaki planımız bir topa sahip olmak, topu çabuk çevirmekti. Biz bunu ağır yaptık. Gençlerbirliği takımı da iyi kapattı, biz ağır oynadık. Hava çok sıcak. Yediğimiz gol antrenmanda dahi olmayacak 60 metre oyuncunun sürüp attığı bir gol. Bedelini ağır ödüyorduk." şeklinde konuştu.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR LİDERİZ

Bugün alınan galibiyetin önemli olduğunu belirten deneyimli teknik adam "kinci yarıda baskıyı kurduk, ilk gol zamanında geldi. Oyuna girenler görevini iyi yaptı. Mustafa'nın katkısı büyüktü. İyi bir rakibe karşı geriden gelip kazanmak önemli olan sonucu alabilmekti. 3 puan cebimizde. Pazartesi akşamına kadar liderlik koltuğunda oturacağız. Kazanabilmek önemliydi. 3 hafta kaldı, tünelin ucu açık. Yarışın içinde olabilmek güzel, keyfini çıkarmak lazım." diyerek sözlerine son verdi.