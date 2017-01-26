Abdullah Avcı: Umarım final oynarız

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı kendilerinin grup birinciliğini, Sivasspor'un da ikinciliği daha önceden garantilediği için rahat bir maç olduğunu dile getirdi.

İKİ TAKIM DA HEDEFİNE ULAŞTI

Bireysel performansları ve oyun kalitesini görme açısından güzel bir maç olduğunu aktaran Avcı, "Temiz bir müsabaka oldu. İki takım adına da fena bir maç olmadı. İki takım da hedefine ulaştı." ifadelerini kullandı.

UMARIM FİNAL OYNARIZ

Galatasaray oynayacakları maça da değinen Avcı "Bu kulüpte final, yarı final ve çeyrek final yaşadım. Bundan sonra Galatasaray ile oynayacağız. Kendi sahamızda rakibimizi elediğimiz takdirde 8 takım kalacak. 5 maç sonra final oynama şansımız var. Bizim için ulaşılabilir bir hedef. Umarım bunu gerçekleştiririz." şeklinde konuştu.