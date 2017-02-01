Abdullah Avcı'dan Adebayor açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir transfer sezonunun son gününde Premier Lig'de forma giyen tecrübeli oyuncu Adebayor ile anlaşma sağladı.

ADEBAYOR'A HAYIR DİYEMEZDİK

Adebayor’un bir fırsat transferi olduğunu belirten Abdullah Avcı, “Dünya futbolunun tanıdığı ve sistemimize uyan Adebayor'a hayır dememiz mümkün olamazdı. Adebayor tarzı forvetler dünya futbolunda değerini hiç kaybetmeyecek” ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE DE İSTEMİŞTİK

2016-2017 sezonunun ilk yarısında futbol oynamayan Adebayor’un fiziksel durumu hakkında bilgi veren Avcı, “Adebayor’u geçen sene de istemiştik ancak transfer olmamıştı. Adebayor, Togo Milli Takımı ile Afrika Kupası’nda 3 maçta oynadı. Bu maçları izledik. Fiziksel olarak iyi durumda” dedi.

Ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendiren Abdullah Avcı, “Fenerbahçe’nin yarıştan kopmadığını düşünüyorum. 4 takımın da ciddi iddiası var. Oyunculara artık şampiyonluğu hayal edebilirsiniz dedim. Hedefimiz 30. haftada hala şampiyonluk yarışının içinde olmak” dedi.