Abdullah Avcı'dan video hakem açıklaması

Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi'nin 4. Etabı'nda sona gelindi. Projeye katılan 4 bin futbolcu adayı, 2 ay boyunca yeteneklerini sergiledi.

BEKLEYECEĞİZ VE GÖRECEĞİZ

Medipol Başakşehir tarafından, dün yapılan video hakem açıklaması ile ilgili ise deneyimli teknik adam, "Başkanımız bunu Türk futbolu adına konuştu. Bu bir süreç. Biraz evvel nasıl çocuklar için bu kadar internetin, teknolojinin içine girdiği bir ortamda bunları tabii daha az hataya indirmek için düşünülen bir proje. Bu sadece bize bağlı değil, bu FIFA ve UEFA tarafından denemesi yapılacak. Bunlar bir testten geçecekler, bunlar yakın değil, 1-2 senelik süreçtir. Söylediği çok güzel sözler var. Bunlar Türk futbolu adınadır, bekleyeceğiz ve göreceğiz.

Teknolojinin bu kadar hayatımıza girdiği bir durumda, futbol akademisinin büyüğü bir yerde bunlar kullanılacaktır. Bunlar denenecektir. Bizim dışımızda gelişecek şeyler. Nostalji olarak bakıldığında sanki doğasını bozuyor gibi ama şimdiki süreçte bakıldığında da içinde olması gereken bir süreç gibi duruyor" diye konuştu.