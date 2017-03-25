Abdurrahim Albayrak adaylığını resmen açıkladı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın Yıllık Olağan Mali Genel Kurul'u gerçekleştirilirken, NTV Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

2018 yılında Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyacağını yineleyen Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek yönetiminin yaptığı hatalardan bahsetti.

CİDDİ ENDİŞELERİM VAR

"Galatasaray ile ilgili ciddi endişelerim vardı, tespitlerim, yapılan transferler, oynanan futbol... Bu yılı kaybettik. Şimdi Avrupa'ya gitme tehlikesi yok diyoruz ama Devler Ligi kazanmamız lazım. 2. lik şansımızdan da uzaklaştık. Ceza almasak da siz kendi kendinizi cezalandırmışsınız. Transferde bilinçsiz paralar gitti. Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncular olsa böyle olmazdı. Ciddi endişelerim var Galatasaray için benim."





2018 İÇİN BAYAĞI İDDİALIYIM

''Galatasaray'ın mevcut başkanı var. Bana konuşmak yakışmaz ama şunu herkes bilsin Galatasaray bir gecede başkan çıkartmıştır, Duygun Başkan... Bana Galatasaray'ın ihtiyacı oolduğunu söylediğinde koşa koşa geldim ama sağlık sebeplerimle ayrılmıştım. Allah büyüktür erken konuşmak istenmiyorum ama 2018 için bayağı iddialıyım."





KALSAYDIK 5 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLURDUK

"Borçlanmaların hepsi en baştan geldi. Fatih Terim, Ali Dürüst ile ben inanılmaz bir üçlüydük, Türkiye'de dillere destan olmuştuk. Aysal'ın dolduruşuyla seçime gitmesi Galatasaray'a verilmiş en büyük zararlardan bir tanesidir. O seçim olmasa hem ben hem Fatih hoca devam eder ve aralıksız en az 5 sene şampiyon olurduk. Mancini, sonrasında bir sürü hocalar derken, sonra Hamza Hoca geldi ve biz kupa bırakmadık. Bu isimler gazete kağıdı değil Euro'larla alınıyor. Arada uçurum oldu. Şampiyon olduğumuzda devre arasında oyuncu almadan da satmıştık, şampiyon olduk. Ben yoktum, Hamza Hoca ile de devam edilseydi en az 50-60 milyon euro tasarruf edilmiş olunurdu."