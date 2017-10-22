CNN TÜRK’te Hakan Çelik sorularını yanıtlayan Galatasaray eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında oldukça çekişmeli geçmesi beklenen Fenerbahçe başkanlık yarışı için yorumlarda bulundu.

"KAZANMAM ÇOK ZOR"

Ali Koç’un başkanlığa aday olacağını kendisine de söylediğini belirten Albayrak; "Ali Koç'la geçen bir düğünde bir araya geldik. Başkanlık konusunda kesin aday olacak. Kendisine ve arkadaşlarına söz verdiğini söyledi ama Aziz Yıldırım'ın da seçimlere girmesi halinde kazanmasının zor olduğunu belirtti." dedi.

Abdurrahim Albayrak: Ali Koç'a başkanlık yakışır - İZLE

Aziz Yıldırım’ın başkanlığı bırakmamak için geçerli nedenleri olduğunu söyleyen Albayrak; "Aziz Yıldırım'ın bırakmaması normal, mahkemeleri var, devam etmek istemesi doğal. Şahsen Galatasaraylı biri olarak yorum yapmam doğru olmaz ama Ali Koç'u başkan görmek isterim" şeklinde konuştu.