Abdurrahim Albayrak: Arda'yı kim istemez

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın iyi bir performans sergilediğini belirten Albayrak, Arda Turan hakkında da konuştu.

G.SARAY ÇOK İYİ GİDİYOR

Galatasaray'ı izlemekten keyif aldığını söyleyen Albayrak "Galatasaray'ın son durumunu fevkalade iyi gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bütün maçları seyrediyorum. Göze hoş gelen taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan bir Galatasaray var şu anda. İnşallah da böyle devam eder. Böyle olduğu zaman tribünler de doluyor, böyle olduğu zaman insanlar televizyonda maçta izliyorlar." dedi.

ARDA'NIN DEĞERİ BİLİNMELİ

Albayrak, Arda Turan hakkında da konuştu. Milli futbolcunun iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen eski yönetici "Arda'yı takımında kim görmek istemez ki. Arda'yı Bayrampaşa Altıntepsi'den Galatasaray altyapısına alan benim. Arda gibi bir futbolcuyu Barcelona alıyor da, Galatasaray almak istemez mi? Arda hem Galatasaraylı'dır hem de çok iyi bir futbolcudur. Arda'nın değerini Galatasaraylılar bilmeli." şeklinde konuştu.

ŞUAN BAŞKANLIK DÜŞÜNMÜYORUM

Şu anda Galatasaray çok iyi gidiyor. Başkanlık ile ilgili bir şey söylemem çok yersiz olur. Şu anda Galatasaray'a elimden gelen yardımı yapmam yakışır.