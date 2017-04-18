Abdurrahim Albayrak: Başkan olursam Tudor'u kovarım

Galatasaray'da yöneticilik yaptığı dönemlerde sarı-kırmızılıları başarıdan başarıya taşıyan Abdurrahim Albayrak, Bloomberg HT'de yayınlanan Fatih Kuşçu'nun sunumu, Fatih Altaylı'nın yorumculuğunu yaptığı 'Spor Saati' programına katıldı.

"BAŞKAN ADAYI OLURUM"

'Galatasaray başkansız kalmaz' diyen Abdurrahim Albayrak; "Benden önce abilerim vardır. 'Ben başkan adayıyım' diye bir saygısızlık yapamam. Çok saygı duyduğum, hayran olduğum Faruk Süren başkanım vardır, aile dostum Ali Dürüst vardır. Daha seçime 13 ay var, ne olur bilinmez. Galatasaray'da kimse çıkmazsa herkes aday olur. Demek istediğim Galatasaray başkansız kalmaz, Galatasaray her zaman en yukarıda olacak. Elimizden gelen ne görev varsa en iyisini yaparız." dedi.

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Albayrak, Fatih Altaylı'nın 'Faruk Süren ve Ali Dürüst aday olmazsa aday olur musun?' sorusuna ise; "Evet" diyerek başkan adayı olacağını açıkladı.

"BAŞKAN OLURSAM TUDOR'U KOVARIM"

Abdurrahim Albayrak, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Albayrak; "Kimseyi küçümsemek istemiyorum ama Fenerbahçe'den daha iyi top oynuyoruz. Eğer Riekerink gitmeseydi Fenerbahçe'yi kesin yenerdik." diye konuştu.

Tudor'un performansına da değinen Albayrak; "Ben Tudor'u anlayamıyorum, beni hayal kırıklığına uğrattı. Başakşehir maçında Sneijder ve Podolski'yi yedek bırakıyorsan şampiyon olmak istemiyorsun demektir." ifadelerini kullandı.

Albayrak, başkan olması durumunda Tudor'u göndereceğini de sözlerine ekledi.