Abel Xavier mahkemelik oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Abel Xavier, hayatının en sıkıntılı günlerini geçiriyor.

MAHKEMELİK OLDU

2003 yılında Liverpool'dan sarı-kırmızılı ekibe kiralık olarak gelen ve bir sezon forma giyen Portekizli eski futbolcu, borçlarını ödeyemeyince mahkemelik oldu.

ÖDEYECEK MAL VARLIĞI DA YOK

Son olarak geçtiğimiz hafta Mozambik Milli Takımı'nın başına getirilen 44 yaşındaki teknik adam, altı yıl önce Augusto Fernandes'ten borç aldı.

1.5 milyon euroluk borcunu ödemeyi başaramayan Xavier'i, alacaklıları mahkemeye verdi. Xavier bu miktarı ödeyecek bir mal varlığı da olmadığını beyan etti.