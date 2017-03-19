Aboubakar 4 gün için ikinci kez kızardı

Beşiktaş'ın Olympiakos ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında rakibine kafa attığı için kırmızı kart gören Aboubakar, ligde Antalyaspor maçında da kırmızı kart gördü.





AVRUPA'DAN SONRA LİGDE DE KIZARDI

Olympiakos maçında rakibine kafa atıp direk kırmızı kartla oyundan atılan Aboubakar, bu kez ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 60. dakikasında orta sahada Deniz'e faul yaparak sarı kart gören Aboubakar, 64. dakikada Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan'a degaj sırasında müdahele ettiği için ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.