Fikret Orman: Aboubakar çok iyi bir çocuk ama ceza alacak

Kulüpler Birliği tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'ne Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı.

Orman, Antalyaspor maçında da kırmızı kart görerek taraftar çıldırtan Vincent Aboubakar’a ceza vereceklerini açıkladı.

Dünkü maçta gördüğü kırmızı kart kararının ağır olduğunun da altını çizen Orman, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu olduğunu da belirtti.

ABOUBAKAR ÇOK İYİ BİR ÇOCUK

Orman, “Aboubakar çok iyi bir çocuk. Olympiakos maçında yaptığı hata yorum kaldırmaz ama dünkü karar çok ağır. Kırmızı kart gösterilmez. Beşiktaş’ın disiplin talimatları var. Aboubakar ona göre bir ceza alacak. Ancak bunu kamuoyu önünde yapmayız.” diye konuştu.

UEFA'YI ALIRSAK HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Avrupa hedefleri hakkında konuşan siyah-beyazlıların başkanı, “Hayallerimize doğru gidiyoruz, UEFA Kupası’nı da alırsak bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.