Aboubakar Boavista'yı da boş geçmedi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Porto, Portekiz Primera Lig'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Boavista deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Sergio Conceiçao'nun ekibi, 10 maçta topladığı 28 puanla ligde liderliğini sürdürüyor.

ABOUBAKAR ATMAYA DEVAM EDİYOR

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta konuk ekibin açılış golünün altında Vincent Aboubakar'ın imzası vardı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kamerunlu golcü, 50. dakikada fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Porto'nun diğer golleri 80. dakikada Moussa Marega ve 86. dakikada Yacine Brahimi'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç sonunda 3 puanı bulunan Porto, gruptaki 4. maçında 1 Kasım 2017 günü RB Leipzig'i konuk edecek.