Aboubakar Beşiktaş için Çin'i reddetti

Beşiktaş'ın Porto'dan kiraladığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'a Çin'den teklif geldiği öne sürüldü.

ÇİN'İ REDDETTİ

Portekiz basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu olan 10 milyon euroyu ödemek istemediği ve fiyat düşürmeye çalıştığı Aboubakar için Çin'den Porto adına çok cazip bir teklif geldiği belirtildi. Porto'nun bu teklife çok sıcak baktığı ancak bilgilendirilen Aboubakar'ın Çin'e gitmeyi reddettiği ifade edildi.

Aboubakar'ın Çin teklifi sonrası Porto ile yaptığı görüşmede Beşiktaş'ta kalmayı istediğini kulüp yetkililerine ilettiğinin altı çizildi.

Öte yandan, Vincent Aboubakar'a İngiltere Championship (2. Lig) ekibi Norwich'in de talip olduğu ancak Kamerunlu yıldızın bu teklifi çok soğuk karşıladığı bilgisi verildi.

3 gün arayla gördüğü 2 kırmızı kartla tepki toplayan Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6'sı lig, 6'sı Avrupa olmak üzere toplam 12 gol attı.