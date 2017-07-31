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Aboubakar gollere devam ediyor

Porto hazırlık maçında Deportivo La Coruna'yı 4-0 yenerken; ilk iki gol geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Vincent Aboubakar'dan geldi.

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Attığı gollerle Beşiktaş'ın geçen sezon ki şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar, Porto'da ağları havalandırmaya devam ediyor.

İLK 2 GOL ABOUBAKAR'DAN

Siyah Beyazlılar'ın bonservisini almak için yaz döneminde uğraştığı ancak daha sonra geri adım attığı Aboubakar, Porto'nun, Deportivo La Coruna'yı 4-0 yendiği maçta 2 gol kaydetti.

Kamerunlunun 14 ve 43. dakikalardaki golleriyle Porto 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erken; 55'te Corona ve 87'de Marega'nın golleriyle Portekiz temsilcisi karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligde 27 maçta 12 gol atan Vincent Aboubakar, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üçer gole imza atmıştı.

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