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Aboubakar: G.Saray'ı yenip şampiyon olacağız

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar, yaklaşan Galatasaray derbisi ve şampiyonluk yarışı hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

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Aboubakar: G.Saray'ı yenip şampiyon olacağız

Bein Sports'a kounşan Vincent Aboubakar, Galatasaray'ı yeneceklerini söyledi.

BİZE İNANSINLAR

Aboubakar, "Burada tek hedefim şampiyon olmak ve kupa kaldırmak. Galatasaray derbisinde taraftarlarımızın duygusuna cevap vereceğiz. Şampiyon olacağımıza inansınlar. Foe'yi her zaman kalbimizde taşıyoruz. Başınıza büyük zorluklar gelse de ayakta kalmayı başarmalısınız." dedi.

TARAFTARLARDAN BAHSEDERİM

Futbolcu Beşiktaş hakkında "Bir Afrikalı oyuncuya Beşiktaş'tan bahsedecek olursam, takım ruhu ve taraftarları söylerim. Ve İstanbul trafiğini" şeklinde konuştu.

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