Aboubakar her kulvarda attı

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki 4. golünü kaydetti.

AVRUPA LİGİ'Nİ DE BOŞ GEÇMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile deplasmanda oynanan maçta iki gol atan ve İstanbul'da Benfica karşısında bir gol sevinci yaşayan Kamerunlu oyuncu, Avrupa Ligi'nde de ilk golüne imza attı.

Aboubakar, Beşiktaş'ın mücadele ettiği 4 kulvarda gol atan oyuncu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde bir gol atan Vincent Aboubakar, Süper Lig'de 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın hakemi Matej Jug, skorboard 44 dakika 45. saniyeyi gösterirken ilk yarıyı bitirdi. Futbolcular skorboarddaki süreyi gösterirken hakem kendi saatini göstererek devrenin tamamlandığı yönünde harekette bulundu.