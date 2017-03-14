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Aboubakar parasını çıkardı

Kayserispor ağlarına gönderdiği 2 golle Beşiktaş'ın 1 puan almasını sağlayan Aboubakar, performansıyla göz dolduruyor.

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Aboubakar parasını çıkardı

Porto'dan sezon başında Beşiktaş'a 3.3 milyon Euro maaş karşılığında kiralık olarak alınan Kamerunlu, attığı gollerle tartışma yaratan parasını çıkardı.

KRİTİK MAÇLARDA GOL ATTI

Ligde 6, Avrupa'da 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 golü olan Aboubakar, özellikle kritik anlarda attığı gollerle ön plana çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 biten Napoli maçında 2 gol atıp takımını galibiyete taşıyarak 1.5 milyon Euro; Benfica karşısında da 3-3 biten maçta attığı golle beraberliği getirip 500 bin Euro'luk primde pay sahibi olan Aboubakar, Avrupa Ligi'nde ise Hapoel Beer Sheva ağlarını havalandırarak 750 bin Euro'luk tur priminin gelmesine katkı sağladı.

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