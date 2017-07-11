Aboubakar Porto idmanında

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın ardından bir süre izin yapan Kamerunlu oyuncu, Portekiz ekibinin yeni sezon hazırlıklarına katıldı.

İNGİLTERE'DEN TALİBİ VAR

Beşiktaş, Aboubakar'ın bonservisini almak istese de, henüz oyuncunun haklarını elinde tutan Lorient ve Porto ile anlaşma sağlayamadı.

Portekiz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşaması halinde kariyerine Porto'da devam edebilir. Ayrıca İngiltere'den Newcastle United ve Swensea'nin de Aboubakar ile ilgilendiği iddia ediliyor