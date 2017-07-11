Aboubakar: Porto'ya döndüğüm için çok mutluyum

Aboubakar'dan Beşiktaş'ı üzen açıklama! Beşiktaş'ın kadrosunda tutmak için uğraş verdiği Vincent Abouabkar, dün idmana çıktığı Porto'da kalacağının sinyallerini verdi.

Porto ile geçtiğimiz gün antrenmanlara başlayan Vincent Aboubakar, yaptığı açıklamada hedeflerinin sezon sonu şampiyonluk olduğunu da dile getirdi.

DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Şenol Güneş'in ''Aboubakar'ı düşünüyorum, ama uzuyor yani...'' ifadelerini kullandığı Aboubakar Portekiz'de yaptığı açıklamada ''Porto'ya döndüğüm için çok mutluyum. Karşılama çok sıcaktı, beni çok sevindirdi. Arkadaşlarımla yeniden antrenmana çıkmaktan mutluluk duyuyorum'' dedi.

Teknik direktör Sergio Conceiçao hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan golcü oyuncu ''Henüz tanımıyorum ama ilk izlenim olarak çok gelişime önem veren iyi bri antrenör olduğunu söyleyebilrim'' şeklinde konuştu.

HEDEFİM PORTO İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK

Aboubakar'a bu sene hedeflerinin sorulması üzerine de ''Kesinlikle hedefimiz Porto ile şampiyonluklar kazanmak. Bunu bu sezon başaracağımızı düşünüyorum. Sezon sonu mutlu sona takım olarak ulaşacağız'' cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ'IN ABOUBAKAR İÇİN SON TEKLİFİ

Geçen sezon satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'ta kiralık oynayan Aboubakar, yıllık 3.3 milyon euro garanti ücret alıyordu. Beşiktaş ise Aboubakar'ın hem bonservis hem yıllık ücretinde indirim istiyor.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 38 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki golcü, toplam 19 gol kaydederken, 4 de asiste imza attı. Aboubakar böylece kariyerinin en iyi skor istatistiklerine ulaşmış oldu.