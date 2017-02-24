Aboubakar UEFA'nın en iyi 11'ine seçildi

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar da kadroda! UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna çıkan takımlar belli olurken, haftanın takımı da açıklandı.
ABOUBAKAR EN İYİ 11'DE
UEFA, Avrupa Ligi'nde haftanın takımına Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yendiği maçta fileleri de havalandırma başarısı gösteren Vincent Aboubakar'ı da aldı.
UEFA Avrupa Ligi Haftanın 11'inde Aboubakar'ın yanı sıra Manchester United'tan Pogba, Lyon'dan Fekir ve Gladbach ile Fiorentina2ya 3 gol atan Stindl da yer aldı.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i: