Aboubakar UEFA'nın en iyi 11'ine seçildi

Aziz Yıldırım: Biz buradayız Beşiktaş nerede

Advocaat: Bana göre herkes suçlu

Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

Beşiktaş, Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Ali Koç'un başkanlık için çalışmalarını sürdürdüğü ancak Yargıtay kararını verene kadar suskunluğunu bozmayacağı öğrenildi.

Rüştü: Bana yapılan haksızlık Volkan'a da yapılıyor

1 UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE Bernardeschi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Borussia Mönchengladbach-Fiorentina maçında attığı jeneriklik golle izleyenleri büyüledi.

2 Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE Jordi Mboula, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan Barcelona-Borussia Dortmund maçında attığı jeneriklik golle izleyenleri mest etti.

3 Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş Aziz Yıldırım, bugün görülen 'Şikede kumpas davası' öncesi kulüp binasında gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı.

4 Fenerbahçe'den Hamza Hamzaoğlu atağı Advocaat ile yolları ayırmayı planlayan F.Bahçe yönetimi, bir süredir boşta olan Hamza Hamzaoğlu'na teklif yapmaya hazırlanıyor.

5 Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, kulübün kendisini istememesi durumunda kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi.

6 Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın Dick Advocaat, tazminatını almak için istifa etmediğini ima eden muhabire sert bir dille cevap verdi.

7 Beşiktaş Şenol Güneş ile sözleşme uzatıyor Beşiktaş yönetimi, geçen yıl takımı şampiyon yapan Şenol Güneş'e 4 yıllık yeni sözleşme önerecek.

8 Beşiktaş turun kapısını araladı Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

9 Trabzon'da Mehmet Ekici'ye benzin tepkisi Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici, Trabzon'da benzin alırken büyük bir şok yaşadı.