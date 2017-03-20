Aboubakar’a tarihi ceza geliyor

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Olympiakos maçından sonra Antalyaspor maçında da kırmızı kart görünce başta başkan Fikret Orman olmak üzere tüm yöneticileri adeta çıldırttı.

CEZA VERİLECEĞİ KARARLAŞTIRILDI

Takımın istenilen şekilde oynamasa da galip geleceğine inanan Fikret Orman ve yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş'in hamleleri ile beraber üstünlüğü ele alıp galibiyet golünü atacaklarını konuşurlarken, Aboubakar'ın 3 günde 2. kırmızı kartı görmesiyle şok oldu.

Kısa süren şok, bir anda yerini çıldırmaya varan sinir tepkilerine bırakınca maçın atmosferinden kopan başkan Fikret Orman ve yöneticiler Kamerunlu oyuncuya derhal ibretlik bir ceza vermeyi masada kararlaştırdı.

MİNİMUM 500 BİN MAKSİMUM 750 BİN EURO CEZA

Dinamo Kiev maçında da kırmızı kart görmesine rağmen affettikleri Aboubakar'ın Olympiakos maçı ile beraber sorumsuzca hareket etmeye başladığını ve takıma çok büyük zarar verecek davranışların içine girdiğini belirten yöneticiler, cezanın alt sınırını 500 bin Euro olarak belirledi.

Üç maçta gördüğü kırmızı kartların ayrı ayrı cezalandırılarak daha da artırılmasını isteyen bazı yöneticiler de rakamın kırmızı kart başına 250 bin Euro olarak belirlenmesini istedi.

Bu teklifin kabul edilmesi halinde Kamerunlu oyuncunun 3 kırmızı kart için 750 bin Euro'ya varan bir cezaya çarptırılma ihtimali de bulunuyor.